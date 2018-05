Kabinet onderzoekt terughalen IS-kinderen

Het kabinet onderzoekt of kinderen van Nederlandse Syriëgangers uit Syrische kampen gehaald kunnen worden. Dat zei minister Ferd Grapperhaus (Justitie en Veiligheid) in het televisieprogramma Pauw dinsdag. ,,De kinderen moeten daar weg. Ze moeten daar niet in een kamp zitten.”

Hij onderzoekt met de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) hoe de kinderen op een veilige manier kunnen worden teruggehaald. ,,Het is een uiterst moeilijke materie”, aldus Grapperhaus. ,,Ik vind het vreselijk verkeerd dat kinderen zich in dit soort gebieden bevinden.”

Eerder heeft de Kinderombudsman er al voor gepleit om deze kinderen weg te halen. Ook D66 en ChristenUnie willen dit, maar VVD en CDA voelden er niets voor. Premier Mark Rutte zei in april nog dat de Nederlandse regering de kinderen niet zou terughalen omdat het risico te groot zou zijn.