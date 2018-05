Opnieuw botst een pont in Amsterdam op de kade

Voor de derde keer in korte tijd is een Amsterdamse pont op het IJ tegen de kade aangevaren. Volgens een woordvoerster van het vervoersbedrijf GVB is een reiziger nagekeken door ambulancepersoneel en ter plekke behandeld. Verder raakte niemand gewond. De pont is uit de vaart gehaald om te onderzoeken hoe de botsing kon gebeuren.

Afgelopen vrijdag en de zondag daarvoor botsten ook al een pont tegen de kade, en ook achter het Amsterdam Centraal Station. Die zondag raakten dertien mensen gewond. Vrijdag klaagde een opvarende over een zere enkel.

De aanvaring vrijdag werd veroorzaakt omdat een joystick waarmee de pont wordt bestuurd kapot was. De oorzaak van de eerste botsing wordt onderzocht door drie partijen: de leverancier van de pont, die van de techniek, maar ook de Inspectie Leefomgeving en Transport.

De woordvoerster noemt de jongste botsing ,,ongelooflijk naar en vervelend”. De verschillende ponten werden door verschillende schippers bestuurd. ,,Ervaren schippers. Ze komen van de grote vaart of hebben jaren ervaring als binnenvaartschipper.”