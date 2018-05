Drie edelherten afgeschoten op de A6

Drie edelherten moesten zondag op de A6 worden afgeschoten. De hindes waren ontsnapt uit de Oostvaardersplassen, waar activisten in de nacht van zaterdag op zondag op verschillende plekken hekken hadden doorgeknipt om balen hooi in het natuurgebied te verspreiden. De A6 moest enige tijd worden afgesloten omdat de dieren gevaar opleverden.

Volgens een woordvoerster van Staatsbosbeheer zijn hekken op 21 plekken doorgeknipt. ,,De hindes waren enorm gestrest en vormden een gevaar het verkeer. Het was niet mogelijk om ze te verdoven. Ze moesten daarom worden afgeschoten. Waarschijnlijk waren de vrouwtjes ook nog drachtig.”

Volgens Staatsbosbeheer is het onacceptabel dat de hekken zijn doorgeknipt. ,,Je kunt het niet eens zijn met het rapport van de Oostvaardersplassen, maar met de illegale nachtelijke activiteiten brengen de activisten de dieren, onze medewerkers en zichzelf in gevaar.”

In de winter was er veel ophef over het gebrek aan voedsel voor de grote grazers in de Oostvaardersplassen. De provincie Flevoland besloot daarom de dieren toch te laten bijvoeren. Maar volgens Staatsbosbeheer is er nu weer volop eten te vinden voor de dieren. De komende maanden valt de beslissing over het beheer van het natuurgebied. Volgens Staatsbosbeheer doen actievoerders er beter aan gebruik te maken van inspraakmogelijkheden om hun ongenoegen te laten blijken.