Verhaal van schrijver Wieringa wordt verfilmd

Voor het eerst wordt een verhaal van schrijver Tommy Wieringa verfilmd. Het gaat om een verhaal uit de bundel Ga niet naar Zee; productiehuis BIND is begonnen aan de opnames van het korte verhaal Ballon. De hoofdrollen worden gespeeld door de Vlaamse acteur Johan Leysen en actrice Julia Akkermans.

Ballon gaat over een eenzame, kinderloze man die een ballon met een kaartje eraan vindt. Hij grijpt de kans om de onbekende kleuter van wie de ballon afkomstig is, zijn moeizaam vergaarde levenslessen over te dragen.

Ga niet naar Zee wordt in het kader van het NTR-project Kort! gedraaid door regisseur Sander Burger. De opnames vinden plaats in de Beemster en op een school in Amsterdam-Noord. Eerder werd er wel een verfilming van het boek Joe Speedboot van Wieringa ontwikkeld. Maar dit leidde tot een conflict over het scenario tussen Wieringa en uitgeverij De Bezige Bij aan de ene kant en producent IJswater Films aan de andere kant.