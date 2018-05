14 jaar cel voor poging moord raadslid

Een 44-jarige Fransman moet veertien jaar de cel in voor een poging tot moord in 2016 op een vrouw uit Beemster, destijds D66-raadslid, en het stelen van haar auto. Het gerechtshof in Amsterdam legde hem die straf woensdag op.

De straf is veel hoger dan de acht jaar waartoe de rechtbank de man uit Nantes eerder had veroordeeld, omdat die uitging van poging tot doodslag. Het hof gaat ervan uit dat hij zijn aanval op de vrouw met opzet en voorbedachten rade had uitgevoerd.

Het Openbaar Ministerie (OM) vond in hoger beroep ook poging tot moord bewezen en eiste daarvoor tien jaar cel. Het hof vindt echter dat tien jaar geen recht doet aan de ernst en de gevolgen van zijn daden en acht daarom veertien jaar passend en geboden. De verdachte moet het slachtoffer een schadevergoeding betalen van in totaal bijna 75.000 euro.