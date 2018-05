Amsterdam wordt autoluw

Het nieuwe stadsbestuur van Amsterdam wil het autogebruik terugdringen. Ook komt er als het aan de nieuwe coalitie ligt een 24-uursopvang voor uitgeprocedeerde asielzoekers. Fractievoorzitter van GroenLinks Rutger Groot Wassink bevestigt dit naar aanleiding van berichtgeving van AT5. Later donderdagochtend presenteert de nieuwe coalitie van GroenLinks, D66, PvdA en SP haar plannen.

Het nieuwe stadsbestuur voert een aantal maatregelen in om de binnenstad zoveel mogelijk autovrij te maken. Zo gaan de parkeertarieven omhoog en worden er 7000 tot 10.000 parkeerplekken opgeheven.

Ook komt er een 24-uursopvang voor zo’n vijfhonderd uitgeprocedeerde asielzoekers, zoals de groep We Are Here. Deze ongedocumenteerde vluchtelingen moeten per 1 juni hun gekraakte panden in Amsterdam-Oost verlaten.