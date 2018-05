Bij een verkeersongeluk op de N250 bij Den Helder zijn drie doden gevallen. Volgens de politie is vooralsnog alleen duidelijk dat er in elk geval twee auto’s betrokken waren bij het ongeval. In een van die auto’s zaten twee slachtoffers.

Wat zich precies heeft afgespeeld en wie de slachtoffers zijn is nog niet duidelijk. Het verkeer wordt omgeleid.