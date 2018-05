In de Amsterdamse wijk Bos en Lommer is vrijdagavond iemand neergestoken. Het slachtoffer is met onbekend letsel naar het ziekenhuis overgebracht. De politie heeft een verdacht aangehouden.

De steekpartij vond rond 22.00 uur plaats in de Kijkduinstraat. De recherche en forensisch specialisten doen nader onderzoek. Meer mededelingen doet de politie niet over het incident.