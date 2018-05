Tot 5,5 jaar cel in hoger beroep jihadproces

De zes verdachten in het zogenoemde Haagse Jihadproces hebben vrijdag in hoger beroep tot 5,5 jaar gevangenisstraf opgelegd gekregen.

De hoogste straf deelde het Haagse gerechtshof uit aan Azzedine C. (35) en de daadwerkelijk naar Syriƫ afgereisde Hicham el O. (32). C. ontpopte zich volgens het hof tot het gezicht van de organisatie, die zich in en vanuit de Haagse Schilderswijk schuldig maakte aan opruiing, aanzetten tot haat en het ronselen van jonge moslims voor de gewapende strijd in Syriƫ.

Samen met de roodharige ‘bekeerling’ Rudolph H. (28) vormde C. de spil van de organisatie die jongeren probeerde te winnen voor de jihad, aldus het hof. H. kreeg vijf jaar en drie maanden celstraf.