Horeca doneert fooien aan goede doelen

,,Keep the change, change the world!” Met dat uitgangspunt vindt zaterdag de veertiende Nacht van de Fooi plaats. Personeel van zevenhonderd horecagelegenheden in twaalf steden staat de inhoud van de fooienpot af aan kleinschalige en duurzame ontwikkelingsprojecten.

De Nacht van de Fooi is een idee van de Groningse studente Wies Maas. Zij wilde in 2005 meer aandacht vragen voor ontwikkelingssamenwerking en tegelijkertijd mensen in ontwikkelingslanden een helpende hand toesteken. In Groningen werd de nacht al gauw een begrip, daarna volgde de rest van het land.

De organisatie Wilde Ganzen selecteert de projecten waar het ingezamelde geld naar toe gaat en verdubbelt de opbrengst van de nacht. Het resultaat wisselt nogal. In 2015 bedroeg de verdubbelde opbrengst 75.000 euro, vorig jaar was dat 57.500.

De steden waar de horeca dit jaar meedoet zijn Amsterdam, Den Haag, Delft, Eindhoven, Groningen, Leiden, Maastricht, Nijmegen, Rotterdam, Tilburg, Utrecht en Wageningen.