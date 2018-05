Eén van twee vermiste duikers dood gevonden

Het lichaam van één van de twee duikers die sinds zaterdag in het Grevelingenmeer zijn vermist is gevonden. De politie laat weten dat de identiteit nog moet worden vastgesteld. De zoekactie naar de andere duiker is gestaakt en wordt maandag vanaf 09.00 uur voortgezet.

De zoekactie begon zaterdagavond na een melding van een restauranthouder in Scharendijke (Schouwen-Duiveland), vanwaar de twee naar een bepaald wrak waren gaan duiken. Toen ze om 22.30 uur nog niet terug waren sloeg de restauranthouder alarm. Twee reddingboten van de KNRM-afdeling Ouddorp, duikteams van de brandweer en twee helikopters zochten aan het begin van de nacht tevergeefs. Daarna is zondag verder gezocht.