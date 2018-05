Frank (70) heeft 590.000 km in 123 landen op de fiets afgelegd

In veertig jaar tijd heeft auteur Frank van Rijn (70) fietsend 590.000 kilometer (km) in 123 landen afgelegd. Hij fietst gemiddeld zes à zeven maanden per jaar; hij legt tweeduizend km per maand met zo’n dertig kilo bagage. Hij is op alle continenten geweest, behalve Antarctica. “Het is lastig om door de Sahara te fietsen. Je moet je banden dan voor de helft leeg laten lopen.”

Franks eerste fietsvakantie was in 1971, toen hij na zijn studie er een jaar tussenuit ging, mét de fiets. Sindsdien is hij altijd op de fiets op vakantie gegaan. “Toen is het uit de hand gelopen. Sindsdien maak ik lange reizen, soms van een jaar. Ik heb nog even als invalleraar natuurkunde gewerkt, maar inmiddels bestaat mijn werk uit reizen, inspiratie opdoen, boeken schrijven en lezingen geven.”

Onlangs is zijn vijftiende boek ‘Drie Kameleons’ verschenen over zijn reis door Namibië, waar hij in vier maanden tijd zevenduizend km heeft afgelegd. Zijn volgende reis staat ook alweer gepland: vier maanden door Marokko, Spanje, Portugal en Frankijk. “Ik ben al eerder naar Casablanca gefietst, dat duurt anderhalve maand. Dit keer neem ik het vliegtuig.”

“Met een fiets kom je dichterbij de bevolking”

Op een fiets zie je veel meer dan in een vliegtuig of in een bus, aldus Frank. “Met een fiets kom je dichterbij de bevolking en ervaar je de natuur veel intenser. Als het donker is, moet ik stoppen. Soms ben ik dan nog niet waar ik wil zijn en moet ik ergens mijn tent opzetten of in een primitief dorpje bij de lokale bevolking overnachten. Dat maakt het reizen per fiets zo interessant.”

Het grootste deel van zijn tochten maakt Frank alleen. “Dat heeft voordelen, want dan hoef je niet iemand anders te overtuigen dat een bepaalde route de beste is. Maar soms kan ik enorm tobben tijdens een tocht, bijvoorbeeld of ik over de berg heen fiets of eromheen ga. Dan zou overleg met een reisgenoot juist goed zijn.”

Drie keer overvallen door bandieten

Frank is tijdens zijn reizen tot drie keer toe overvallen door bandieten. “In Burkina Faso ben ik met mijn binnenbanden aan een boom vastgebonden en hebben ze al mijn waardevolle spullen afgenomen. Gelukkig had ik kort daarvoor Belgen ontmoet. Zij hebben mij na dat drama opgevangen. Eerst dacht ik: Ik houd ermee op en ga naar huis. Ik heb echter geld en een paspoort laten overkomen en ben doorgegaan.”

Frank is inmiddels zeventig. Het fietsen gaat wat langzamer dan dertig jaar geleden, maar hij voelt zich nog gezond en fit. “Ik fiets niet voor de snelheid, maar voor mijn plezier en om de wereld te zien. Ik heb een keer malaria gehad en een paar keer darmproblemen, maar verder niets. Het enige waar ik vaak problemen mee heb, zijn honden en muggen. Die komen achter me aan. Wat er nog op mijn verlanglijstje staat? Jemen en Afghanistan, maar daar is het nu te gevaarlijk.”

