‘Google Maps van 17e eeuw’ voor 6 ton geveild

Een goed bewaarde eerste uitgave van de Atlas Maior van de Nederlandse cartograaf Joan Blaeu is voor 600.000 euro onder de hamer gegaan bij het veilinghuis Arenberg Auctions in Brussel. Het veilinghuis meldde dat een Belgische privéverzamelaar het elfdelige werk heeft gekocht.

Deskundigen hadden verwacht dat de Atlas Maior tussen de 250.000 en 350.000 euro zou opleveren. De atlas bevat gedetailleerde beschrijvingen van alle landen in de wereld. Het werk werd tussen 1662 en 1665 in elf delen uitgegeven, en bevat ruim 590 kaarten die allemaal met de hand zijn ingekleurd. Ook telt het werk ruim 3000 pagina’s tekst met beschrijvingen van continenten, streken, landen en regio’s. Om die reden wordt de Atlas Maior door experts wel de ‘Google Maps van de zeventiende eeuw’ genoemd.

De uitgever, drukker en cartograaf Joan Blaeu is aan het eind van de zestiende eeuw in Amsterdam geboren. Hij overleed in 1673.