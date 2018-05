Nog even en het is weer zover: zomer; de tijd van het jaar waarin veel Nederlanders volop genieten van hun tuin. Om die helemaal ‘zomerklaar’ te maken, delen wij dé tuintrends voor komende zomer.

De tuin als verlengstuk van je huis

Het is een duidelijke trend om van je tuin een verlengstuk van je huis te maken. Dit doe je door dezelfde materialen en kleurtinten in je tuin te gebruiken als in je woning. Ook accessoires en kamerplanten zorgen voor een huiselijk gevoel. Laatstgenoemden kun je vanaf mei gerust buitenzetten. Zet ze wel onder een afdak of binnen als het hevig en aanhoudend begint te regenen.

Ook een veranda sluit goed aan op deze trend. Door de overkapping lijkt je huis groter. Bovendien is het de ideale plek voor regenachtige zomeravonden. Je kunt je veranda laten begroeien met planten voor een knusse sfeer. Je kunt voor een veranda onder meer terecht bij tuinspecialist Fonteyn; de tuinspecialist biedt het grootste assortiment outdoor artikelen aan van Europa.

Eten uit eigen tuin

Het hebben van een eigen moestuin is een trend die doorzet. Dat komt omdat steeds meer Nederlanders bewust bezig zijn met hoe voeding is geproduceerd, en hoe weet je dat nou beter dan als je hier zelf verantwoordelijk voor bent? Bovendien geeft het onderhouden van een moestuin veel voldoening. Een trend die hierop aansluit is koken in je eigen tuin, zoals in een uitgebreide buitenkeuken.

Riet en rond

Wil je nieuwe tuinmeubelen kopen? Komende zomer zien we veel tuinmeubelen van natuurlijke en authentieke materialen, het liefst met een ronde vorm. Denk hierbij aan rieten stoelen, die mooi gecombineerd kunnen worden met kussens in een rustige pasteltint. Ronde vormen zijn populair, omdat die de harde en strakke lijnen doorbreken die in een tuin vaak waarneembaar zijn.

Net zoals een hotel

Niet alleen binnenshuis is ‘hotel chic’ een trend, ook in de tuin is het hot om voor een luxe en exclusieve uitstraling te gaan. Dit kun je onder meer bereiken door te kiezen voor meubels van teakhout of marmer, fijne stoffen, glanzende kussens en elegante fauteuils en bijzettafels. Bij deze stijl passen accessoires van goud goed.

Dé kleur voor komende zomer

Tot slot is de hamvraag: wat wordt dé tuinkleur voor komende zomer? Het antwoord is: groen. Je kunt deze kleur terug laten komen door te kiezen voor groene accessoires, zoals kussens. Gebruik verschillende tinten; naast donkergroen is mintgroen trendy. Loungesets met donkergroene en donkerblauwe kussens zijn ook helemaal van deze tijd.