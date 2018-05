‘Paay wilde dood na verspreiden seksfilmpje’

Patricia Paay wilde niet meer leven nadat vorig jaar een seksfilmpje van haar was verspreid. Dat zei haar advocaat tijdens een civiele zitting bij de rechtbank in Amsterdam. ,,Paay wilde dood, dat zegt genoeg over wat het plaatsen van het filmpje met haar heeft gedaan. Schade en schande beheersen haar leven tot op heden.”

De zangeres en tv-persoonlijkheid wil 4,5 ton schadevergoeding voor het verspreiden van een seksfilmpje via website GeenStijl. Ze heeft volgens haar advocaat 250.000 euro aan immateriële schade geleden en 200.000 aan materiële schade, onder meer door misgelopen inkomsten.

GeenStijl plaatste in februari vorig jaar de link naar het filmpje, maar verwijderde die even later ook weer, op aandringen van de advocaat van Paay. De video, waarin is te zien dat Paay plasseks heeft met een man, ging meteen viraal op social media.

Volgens de raadsman verwijst de website naar degene die het filmpje op Twitter heeft gezet. ,,GeenStijl probeert er op laffe wijze onderuit te komen door te zeggen dat ze alleen die link hebben doorgeplaatst.” De advocaat wijst er verder op dat de man die het filmpje op social media zette, 150 volgers heeft tegen 230.000 bezoekers per dag op de website van GeenStijl.

Volgens de advocaat van GeenStijl ging het filmpje al dagen rond op WhatsApp en zou Paay de video zelf hebben doorgestuurd aan ,,minstens vijf mensen”. ,,Nu was het onvermijdelijke gebeurd, het kwam via WhatsApp op internet en was vindbaar voor iedereen. Dat was nieuws en dat meldt GeenStijl.”