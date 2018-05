Partijen proberen te schikken in Paay-zaak

De advocaten van Patricia Paay zijn in overleg over een schikking met GeenStijl en de man die een link naar de beruchte seksvideo op Twitter plaatste. Ze doen dat na een verzoek van de rechter.

Paay heeft de mannen voor de rechtbank in Amsterdam gesleept voor het verspreiden van het filmpje, waarin is te zien dat ze plasseks heeft met een man. De zangeres en tv-persoonlijkheid wil 4,5 ton schadevergoeding voor het verspreiden van een seksfilmpje via website GeenStijl. Ze heeft volgens haar advocaat 250.000 euro aan immateriële schade geleden en 200.000 aan materiële schade, onder meer door misgelopen inkomsten.

GeenStijl en de man achter het twitteraccount @EendenvangerNL zeggen dat Paay de video zelf heeft verspreid via Whatsapp.