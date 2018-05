‘Toch nieuwbouw dicht bij hoogspanningslijn’

Zeker zeven gemeenten houden zich niet aan het advies om dicht bij hoogspanningslijnen geen woningen te bouwen. Het gaat in deze gemeenten om in totaal ruim honderd nieuwe woningen die te dicht bij hoogspanningslijnen staan, meldt RTL Nieuws na onderzoek in samenwerking met de Geodienst van de Rijksuniversiteit Groningen.

Die huizen zijn of worden nog gerealiseerd in Sliedrecht, Papendrecht, Smallingerland, Oss, Overbetuwe, Tilburg en Oirschot, aldus RTL Nieuws. Vanwege een mogelijk verhoogd risico voor kinderen om kanker te krijgen adviseren de Gezondheidsraad en de rijksoverheid al sinds 2005 om nieuwbouw in de buurt van hoogspanningslijnen waar mogelijk te vermijden. Ook nieuw onderzoek van de Gezondheidsraad wees onlangs uit dat kinderen die in de buurt van bovengrondse elektriciteitslijnen wonen, mogelijk een één tot twee maal hogere kans hebben om leukemie te krijgen dan andere kinderen.