Utrecht wil nog een intercitystation

De stad Utrecht wil een tweede intercitystation en een nieuwe openbaarvervoerring om de stadsregio. Een investering van miljarden euro’s door het Rijk is nodig om de snel groeiende regio bereikbaar te houden. Dat staat in het programma ‘U Ned voor bereikbare gezonde groei in de metropoolregio Utrecht’.

In de metropoolregio Utrecht nemen de aantallen woningen en arbeidsplaatsen en de mobiliteit fors toe. Tot 2040 moeten er in de provincie ruim 122.000 woningen worden gebouwd, waarvan het grootste deel in en rond de stad Utrecht. Ook de werkgelegenheid in de provincie neemt stevig toe. Naar verwachting zal deze tot 2050 groeien met ongeveer 100.000 banen.

Dit heeft grote gevolgen voor de mobiliteit, stellen stad en provincie Utrecht. Het wordt nog drukker op fietspaden, op de weg en in de trein, tram en bus, wat resulteert in flinke knelpunten. Een tweede intercitystation is daarom nodig om Utrecht CS te ontlasten. Waar dat station zou moeten komen, vermeldt het plan niet.