Rutte: gefronste wenkbrauwen om koers Italië

De beleidsvoornemens die de nieuwe regering in Italië heeft uitgesproken zijn ,,reden tot gefronste wenkbrauwen”, maar het is nog de vraag wat het kabinet onder leiding van premier Giuseppe Conte in werkelijkheid gaat doen. Dat heeft premier Mark Rutte gezegd tijdens zijn wekelijkse persconferentie.

Rutte zei nog geen contact te hebben gehad met zijn nieuwe collega in Rome. Hij benadrukte dat het aan de Europese Commissie is om de koers van de Italiaanse regering kritisch te volgen en de regels die horen bij de interne markt en de euro te handhaven.

De premier noemde de plannen die in Rome op papier zijn gezet ,,niet mals”, maar wilde niet uitweiden over welke risico’s hij precies ziet. ,,Daar ga ik niet op in omdat ik daarmee de nieuwe Italiaanse regering, die ik wil beoordelen op zijn daden en niet op zijn regeerprogramma, nu alweer de maat zou nemen.”