‘Bewustzijn over visserij ver onder de maat’

Naar verwachting zeshonderd vissers hebben zaterdag in Amsterdam geprotesteerd tegen de zogeheten aanlandplicht en windmolenparken op zee. ,,Die windmolens kosten miljarden euro’s aan overheidssubsidie en gaan ten koste van onze visgronden. En dat terwijl wij de oudste rechten hebben”, hield voorzitter Job Schot van Stichting Eendracht Maakt Kracht de demonstranten voor.

Schot zegt tevreden te zijn over de protestmars naar de Dam en een vlootschouw op het IJ, waar zo’n vijftien viskotters aan meededen. ,,Het bewustzijn over de visserij is ver onder de maat. We hebben onze stem gelukkig goed kunnen laten horen.” Zijn organisatie is verbolgen over de ,,ongekende drift” aangaande de bouw van duizenden windmolens in zo’n honderd windparken in zee, ,,zonder dat goed onderzoek is gedaan naar de invloed op de ecologie”.

Ook klagen de zeevissers over de Europese aanlandplicht. Europarlementariƫr Annie Schreijer-Pierik (CDA) kreeg daarover een petitie aangeboden. De aanlandplicht houdt in dat vissers kleine bijvangst aan land moeten brengen, terwijl deze visjes nu nog voor een deel levend terug de zee in gaan.