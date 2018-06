Mariah Carey met kerstshow naar Nederland

Mariah Carey gaat dit jaar opnieuw op tournee met haar All I Want For Christmas Is You-kerstshow. Amsterdam staat dit keer ook op het affiche. De zangeres doet op 13 december de Ziggo Dome aan, meldt organisator Mojo.

Carey toerde vorig jaar onder meer langs New York, Parijs, Manchester, Londen en Las Vegas met haar kerstshow, waarin ze zowel haar eigen kerstliedjes als klassieke hits ten gehore brengt. Dit keer doet de zangeres ook Noorwegen, Zweden, Denemarken, Duitsland, Frankrijk en Belgiƫ aan.

All I Want For Christmas Is You is een van de meest iconische kerstliedjes van de afgelopen decennia. Bijna jaarlijks weet de klassieker weer de top vijf van de Single Top 100 te bereiken tijdens de kerstperiode. In 2016 stond het nummer zelfs een week op nummer 1.

De kaartverkoop voor de show begint vrijdag.