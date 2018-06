Ruimte voor én rem op buitenlandse student

Het hoger onderwijs en het mbo moeten verder kunnen internationaliseren. Maar dat mag alleen als het onderwijs er beter van wordt en Nederlandse studenten niet worden verdrongen, vindt minister Ingrid van Engelshoven van Onderwijs.

Daarom geeft de minister internationalisering de ruimte, al bindt ze die tegelijkertijd aan duidelijkere voorwaarden. En ze maakt het onderwijsinstellingen makkelijker Nederlandse studenten zo nodig voorrang te geven.

Vooral de universiteiten trekken de laatste jaren snel meer buitenlandse studenten. Ze geven steeds vaker in het Engels college, vooral bij universitaire masters. Dat stuit op verzet. Docenten en studenten zijn het Engels niet genoeg machtig en presteren minder dan in hun moerstaal, klinkt het. En Nederlandse studenten zouden in het gedrang komen.