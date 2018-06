Rutte op bezoek bij president Trump

Premier Mark Rutte gaat binnenkort op bezoek bij de Amerikaanse president Donald Trump. Het is nog ,,zoeken naar een datum” die beiden schikt, meldt de Rijksvoorlichtingsdienst (RVD).

Hoeveel tijd Rutte en Trump samen zullen doorbrengen, hoe het programma er precies uitziet en of andere ministers de premier vergezellen is volgens de RVD nog onduidelijk. Eerst de datum maar eens prikken, aldus de dienst. De Telegraaf houdt het op 2 juli.

Het is het eerste bezoek van Rutte aan de Amerikaanse president, die inmiddels ruim anderhalf jaar in het zadel zit. De twee spraken elkaar al wel meermaals aan de telefoon of op internationale topconferenties.