CO2-uitstoot in Groene Greenpeace Reiswijzer

Greenpeace introduceert een vergelijkingssite waarop te zien is hoe reizigers het meest milieuvriendelijk op hun bestemming kunnen komen. De website toont hoe de keus voor bijvoorbeeld trein, auto of vliegtuig uitpakt voor het milieu.

,,Je ziet de gevolgen van je reis voor je tijd, het klimaat en je portemonnee. Zo kun je een bewuste keuze maken”, aldus een woordvoerder. De milieuorganisatie vergelijkt de CO2-uitstoot naar diverse populaire Europese steden.

,,We vinden dat de NS, samen met internationale spoorwegmaatschappijen, hun reisplanners moeten verbeteren”, aldus een woordvoerder. Ook vliegmaatschappijen en reisbureaus kunnen helpen. Door bijvoorbeeld als eerste optie een treinreis aan te bieden als de bestemming goed bereikbaar is per spoor.

Greenpeace zocht vorige week de publiciteit met een rapport waarin staat dat uitbreiding van het vliegverkeer niet nodig is wanneer meer wordt geïnvesteerd in de trein. Zo’n 89.000 korte vluchten op Schiphol zouden dan geschrapt kunnen worden.