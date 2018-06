OM betreurt opvragen beldata journalist

DEN BOSCH (ANP) -Het Openbaar Ministerie (OM) betreurt het dat de politie belgegevens heeft opgevraagd van een journalist van het Brabants Dagblad die berichtte over de burgemeestersbenoeming in Den Bosch. De politie wilde achterhalen met wie de journalist had gebeld, in het onderzoek naar wie informatie naar de krant heeft gelekt over burgemeesterskandidaten.

,,Journalistieke vrijheid is een groot goed binnen de democratie. Het had nooit mogen gebeuren dat gegevens van een journalist op deze manier in een dossier terecht zijn gekomen”, stelt voorzitter Gerrit van der Burg van de top van het OM, het college van procureurs-generaal.

,,Het OM hecht groot belang aan vrije nieuwsgaring. Daarbij hoort dat journalisten in vrijheid hun werk moeten kunnen doen.” Het OM heeft inmiddels contact gehad met de hoofdredacteur van het Brabants Dagblad.