Politie Rotterdam vindt 87 kilo heroïne

De politie in Rotterdam heeft 87 kilo heroïne gevonden in een woning en een auto in de wijk De Enk. De 35-jarige bewoner en de 39-jarige bewoonster van het pand zijn aangehouden.

Na een tip van omwonenden controleerden agenten de auto van de man. Ze vonden 3 kilo drugs op de achterbank. In zijn woning bleek nog eens 84 kilo te liggen. Na testen bleek het om heroïne te gaan. De politie nam 12.000 euro in contanten in beslag en enkele dure horloges en mobieltjes. Ook de auto, met daarin een verborgen ruimte, is in beslag genomen. De heroïne is vernietigd.