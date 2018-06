Drie hangjongeren aangehouden in Noordwijk

In Noordwijk zijn vrijdagavond drie mensen aangehouden in de wijk Boerenburg, waar sinds donderdag een noodverordening geldt. Het gaat om twee jongens uit Noordwijk van 17 en 18 jaar en een 18-jarige Leidenaar. Ze hingen er rond ondanks waarschuwingen van de politie dat ze moesten weggaan. De jongen uit Leiden was eerder op de avond al aangehouden voor rijden met drank op.

Hangjongeren veroorzaken in die buurt al jaren overlast, maar de laatste tijd begon het uit de hand te lopen, vooral ’s nachts. Op en rond het Rederijkersplein werden een bouwkeet, een prullenbak, een plastic container, twee bestelbussen en een bestelwagen in brand gestoken. Daarop stelde de burgemeester de noodverordening in. Op grond daarvan kunnen verdachte personen worden gefouilleerd en weggestuurd. De afgelopen twee nachten is het rustig geweest in Noordwijk.