Tijdens een sabbatical, waarin kinderarts Arine Vlieger de verbinding tussen lichaam en geest wilde gaan onderzoeken, kwam ze uit bij een hypnoseopleiding in Amerika. Het was thuiskomen voor haar, omdat het juist zo down to earth was. Regulier kan prima samengaan met alternatief, zo blijkt inmiddels wel. In ruim zeventig ziekhuizen wordt er naar hypnotherapie, waarbij hypnose wordt ingezet tegen psychische en lichamelijke klachten, doorverwezen. “Toen ik terugkwam uit Amerika dacht ik dat iedereen me voor gek zou verklaren.”

Tijdens haar werk in het Wilhelmina Kinderziekenhuis zag Arine steeds meer voorbeelden van kinderen, waarbij de geest wel degelijk een rol speelt in het ziekteproces. “Zo hadden we een kind dat alsmaar koorts bleef houden. Toen hij uiteindelijk naar huis mocht van ons, zakte de koorts meteen.” Er was echter weinig tot geen ruimte om deze relatie tussen lichaam en geest te onderzoeken en dus nam Arine ontslag om op sabbatical te gaan.

In Nederland hebben ruim anderhalf miljoen mensen chronische buikpijn, waarvan 100.000 kinderen. Meestal is er wel een diagnose, zoals prikkelbare darmsyndroom, maar weten artsen niet hoe ze de patiënt van hun pijn kunnen verlossen. “Kinderarts Marc Benninga van het AMC, hypnotherapeute Carla Frankenhuis en ik zijn met elkaar rond 2005 als eersten onderzoek gaan doen naar de werking van hypnotherapie bij kinderen met prikkelbare darmsyndroom of onbegrepen buikpijnklachten.”

“Ze zagen dat hypnotherapie effect had”

Uit dit eerste onderzoek, maar ook uit hun tweede studie in 2017, blijkt dat zeventig tot tachtig procent van de kinderen baat heeft bij hypnotherapie. “Ook mijn collega’s in het St. Antonius Ziekenhuis in Nieuwegein, waar ik na mijn sabbatical ben gaan werken, zagen dat hypnotherapie effect heeft. Soms deed ik een korte oefening bij het bed van een kind en zag iedereen de positieve werking ervan. Je kan hypnotherapie bij onder andere bedplassen, acute pijn, angst voor prikken en chronische pijn toepassen.”

Als we aan hypnotherapie denken, denken we vaak aan die onzin hypnoseshows op televisie, aldus Arine. “Hypnose is te vergelijken met dagdromen met een doel. Het is meer dan visualisatie, want je geeft alsmaar suggesties voor verandering als je met een patiënt bezig bent. Het is eigenlijk het her-programmeren van je hersenen en in het geval van bijvoorbeeld prikkelbare darmsyndroom je buik.”

“Ik ben zeker niet fan van alle alternatieve therapieën”

Arine noemt zichzelf kritisch. “Ik doe alle gewone dingen die je als kinderarts doet. Ik loop niet in een paarse lange jurk met bloemen rond. Ik ben ook zeker niet fan van alle alternatieve therapieën. Er moet wel eerst goed onderzoek naar een bepaalde therapie gedaan worden. Ik kom namelijk ook de nadelige effecten van alternatieve therapieën tegen, zoals een kind met astma, die op advies van een natuurarts gestopt was met zijn medicatie. Die werd vervolgens opgenomen in het ziekenhuis. Daar kan ik echt boos over worden.”

De geest heeft op veel meer ziektes impact

Volgens Arine heeft de geest op veel meer ziektes impact. “Ik wil nog meer onderzoek gaan doen om te kijken bij welke aandoeningen hypnotherapie ook van aanvullende waarde kan zijn.”

