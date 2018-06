‘Kabinet moet blijven werken aan vertrouwen’

Het kabinet moet blijven werken aan herstel van vertrouwen van mensen die het gevoel hebben dat de overheid er niet meer voor hen is. Dat heeft politiek leider Gert-Jan Segers van de ChristenUnie zaterdag gezegd op het ledencongres van de kleinste coalitiepartij.

In het regeerakkoord hebben de coalitiepartijen de ambitie uitgesproken het land juist ook voor die groep beter te maken. ,,En ik herinner ons, het kabinet, de bewindslieden, Mark Rutte, aan deze dure belofte’’, zei Segers. ,,Hiervoor doen we het, om vertrouwen te herstellen waar nu nog veel wantrouwen is.”

Aan dadendrang ontbreekt het de coalitie niet, zei Segers. ,,Maar ik wijs des te indringender op het belang van samenhang.” Bewindslieden moeten zich volgens hem bij elk besluit afvragen waarom ze het nemen, voor wie, en of het wel bijdraagt aan betrouwbaarheid van de overheid.

Segers noemde Groningen als voorbeeld. In die provincie is het vertrouwen in de overheid door het gesteggel rond de gaswinning ver te zoeken. ,,Dat is pijnlijk, maar ik snap dat gevoel.”, zei de fractievoorzitter. De Groningers verdienen volgens hem dezelfde veiligheid als de rest van de Nederlanders. Hij sprak van ,,een ereschuld”.

Aan een verlaging van de bijstand, een idee dat fractieleider Klaas Dijkhoff van coalitiepartner VVD onlangs opperde bij het congres van die partij, zal Segers in ieder geval niet meewerken. ,,Zolang de ChristenUnie deelneemt aan een coalitie, zal dat niet gebeuren.”