Na een ruzie op straat is een man in Rotterdam beschoten. Politiemensen troffen de man aan met enkele schotwonden in zijn been.

Het conflict ontstond op de Essenburgsingel waarna de man door meerdere mensen achterna zou zijn gezeten. In de Weizichtstraat is op hem geschoten.

Een aantal mensen is weggevlucht in een auto. De politie onderzoekt wat er is gebeurd. De gewonde man, 27 jaar en uit Rotterdam, is naar het ziekenhuis gebracht.