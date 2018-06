Bas Haan schreef beste journalistieke boek

De Brusseprijs 2017, voor het beste journalistieke boek, gaat naar Bas Haan voor zijn boek over de Teevendeal. Titel van het boek is ‘De rekening voor Rutte. De Teevendeal, het bonnetje en de politieke prijs voor leugens’. Dat is bekendgemaakt in het radioprogramma Met het oog op morgen. De winnaar krijgt 10.000 euro en een oorkonde.

De jury noemde Haans boek ,,onthutsend en onthullend en een voorbeeld van goed journalistiek werk”. In De rekening voor Rutte doet Haan verslag van zijn journalistieke zoektocht naar het hoe en waarom van de geruchtmakende deal die officier van justitie Fred Teeven in 2000 sloot met voormalig drugshandelaar Cees Helman.

De prijs is een initiatief van het Fonds voor Bijzondere Journalistieke Projecten en is vernoemd naar journalist en schrijver M.J. (Rie) Brusse. Die schreef die jarenlang dagelijks reportages en feuilletons voor onder meer de Nieuwe Rotterdamsche Courant.

Op de shortlist stonden nog vier werken: Johan van de Beek en Claire van Dyck, Sultan en de lokroep van de jihad; Peter Brusse, Onder de mensen. M.J. Brusse (1873-1941) journalist (over zijn vader en tevens naamgever van de prijs); Louis Hoeks, ‘In geouwehoer kun je niet wonen’. Het leven van Jan Schaefer; Niels Posthumus, Liefdes verdriet. Verliefdheid, relaties en seks in het Zuid-Afrika van na de apartheid.

In totaal waren er 166 boeken ingezonden voor de wedstrijd.