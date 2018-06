Kindertransporten Vught naar Sobibor herdacht

Ze zouden naar een ‘speciaal kinderkamp’ gaan, maar werden gedeporteerd naar het vernietigingskamp Sobibor. Begin juni 75 jaar geleden werden bijna 1300 Joodse kinderen, de meesten met hun moeder, vanuit Kamp Vught gedeporteerd naar Sobibor. Zondag vindt de herdenking plaats.

,,Op hoog bevel van elders”, moesten alle kinderen onder de 16 jaar ,,in een speciaal Kinderkamp” worden ondergebracht, stond in een proclamatie van de kampleiding van 5 juni 1943. In de twee dagen erna reden treinen met de kinderen eerst naar doorgangskamp Westerbork en vervolgens naar het Poolse Sobibor. Daar werden ze vrijwel direct nadat ze waren aangekomen omgebracht.

Bij de herdenking in Vught is George Mueller aanwezig, die dankzij hulp van buiten kon ontkomen. Hij woont sinds 1947 in de VS. Staatssecretaris Paul Blokhuis woont de herdenking ook bij.