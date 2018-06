Nederlands slootwater krijgt een zesje

De kwaliteit van het Nederlandse slootwater is net voldoende. Dit meldt IVN Natuureducatie maandag op basis van het eerste Nationale Slootjesonderzoek. Op meer dan 120 plaatsen hielpen dit weekend kinderen en hun (groot)ouders mee met inzamelen van de testresultaten.

Deelnemers telden de waterdiertjes en deden waterproefjes, en gaven de resultaten online door. Ze troffen vooral veel diertjes aan die het goed doen in ‘slecht’ water, zoals het bootsmannetje. Het water krijgt mede daardoor een gemiddeld cijfer van 6,3.

IVN gaat de komende tijd zelf nog verder onderzoek doen, onder meer met proeven die temperatuur, licht en afbraakprocessen in de sloot meten voor een completer beeld van de waterkwaliteit. Ook zullen zij dan meer sloten onderzoeken. Volgens IVN is vermoedelijk afgelopen weekend vooral in mooie slootjes gemeten, wat een vertekend beeld kan geven.

Het slootjesonderzoek wordt de komende jaren herhaald zodat wetenschappers trends in beeld kunnen brengen.