Utrecht steunt start Vuelta in 2020

Na de gemeente Utrecht heeft ook de provincie ingestemd met een bid om de Spaanse wielerronde de Vuelta in Utrecht te laten starten in 2020. De Provinciale Staten stemden maandag in om 2,1 miljoen euro beschikbaar te stellen. De gemeente Utrecht had al eerder ingestemd met eenzelfde bedrag, zei een woordvoerder van de gemeente. Het definitieve besluit of de Ronde van Spanje inderdaad naar Utrecht komt, wordt deze zomer verwacht, aldus de zegsman.

Volgens de plannen moet de Vuelta in augustus 2020 in de stad Utrecht beginnen met een ploegenpresentatie en ploegentijdrit. De eerste etappe zou daarna vanuit Brabant naar finishplaats Utrecht gaan. De tweede etappe moet dan door Brabant gaan met Breda als start- en finishplaats.

De totale kosten voor de start van de grote wielerronde worden geschat op 15 miljoen euro.