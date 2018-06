Beloning gouden tip doodgeschoten stagiair

De politie heeft een beloning van 25.000 euro uitgeloofd voor de gouden tip die leidt naar de daders die in januari de zeventienjarige Mohammed Bouchikhi doodschoten. Dat is dinsdagavond gezegd in het programma Opsporing Verzocht. De jongen werd in januari doodgeschoten in het Amsterdamse buurthuis waar hij stage liep. De schutters hadden het waarschijnlijk niet op hem gemunt, maar op de toen negentienjarige Gianni L. Hij raakte gewond, maar overleefde het wel.

De familie van de in januari doodgeschoten stagiair Mohammed Bouchikhi deed haar verhaal in het tv-programma Opsporing Verzocht. In de uitzending was ook een reconstructie te zien van het schietincident, die vorige week was opgenomen in de buurt.

De politie hoopt dat na het zien van het programma mensen zich melden die meer kunnen vertellen over wat er die avond is gebeurd.