Hardwell en Metropole geven ‘dance-college’

Dj Hardwell en het Metropole Orkest treden donderdag 18 oktober samen op in de Ziggo Dome in Amsterdam. Het eenmalige concert behandelt de geschiedenis en ontwikkeling van de dancemuziek sinds de jaren tachtig.

‘Symphony: The Global Revolution of Dance’ is onderdeel van het Amsterdam Dance Event (ADE). Hits van wereldsterren passeren de revue, van Donna Summer tot TiĆ«sto, van Carl Cox tot Daft Punk. ,,Dertig jaar dance, dat is letterlijk mijn leven”, zegt Hardwell, die eigenlijk Robbert van de Corput heet. Hij bracht recent met het Metropole Orkest al de track Conquerors uit.

ADE, ’s werelds grootste club- en conferentiefestival van de elektronische muziek, is dit jaar van 17 tot en met 21 oktober. Het Metropole verzorgt op woensdag 17 oktober ook het openingsconcert, samen met Colin Benders (voorheen bekend als Kyteman).