Man en vrouw vast in moordonderzoek Enschede

De politie heeft een half jaar na de gewelddadige dood van een 44-jarige man uit Enschede twee verdachten opgepakt. Het slachtoffer werd in december vorig jaar doodgeschoten in een steegje naast zijn huis. Via Opsporing Verzocht meldde de politie dat een 44-jarige stadsgenoot van het slachtoffer en een 38-jarige vrouw uit Hengelo zijn aangehouden. Ook zijn twee auto’s in beslag genomen.

De politie sluit niet uit dat meer aanhoudingen zullen volgen. Over de toedracht heeft de politie nog niets naar buiten gebracht.

Agenten vonden de dode man nadat ze in zijn huis een hennepkwekerij hadden ontdekt. Ze hadden argwaan gekregen omdat op zijn dak geen sneeuw lag, terwijl alle andere huizen in de straat wel besneeuwd waren. Maar of de wietkweek iets met zijn dood te maken heeft, is nog onduidelijk.