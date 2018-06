‘Meer samenwerking nodig voor krimp op school’

Scholen in het voortgezet onderwijs moeten meer gaan samenwerken om het teruglopend aantal leerlingen op te vangen. Die oproep doet minister Arie Slob (Basis- en Voortgezet Onderwijs) in een brief aan de Tweede Kamer.

Tot 2030 daalt het aantal leerlingen op middelbare scholen naar schatting met zo’n 12 procent. Volgens Slob proberen scholen nog te veel met elkaar te concurreren om leerlingen, om zo het hoofd boven water te houden. ,,Maar op de lange termijn is dat niet houdbaar”, aldus de minister. ,,Het geld wordt dan besteed aan concurrentie, terwijl het juist keihard nodig is voor goed onderwijs aan een slinkende groep kinderen.”

Slob gaf eerder al aan de obstakels voor samenwerking tussen scholen te willen wegnemen. Zo verdwijnt de fusietoets voor alle scholen in het basis- en voortgezet onderwijs, die door scholen als streng en ingewikkeld werd ervaren.

Het gehele middelbaar onderwijs heeft met de dalende trend te kampen, maar vooral het vmbo wordt hard getroffen. Binnen het vmbo is het technische vmbo weer een uitschieter, vanwege de relatief hoge kosten voor die lessen. In het regeerakkoord was daarom al 100 miljoen extra hiervoor uitgetrokken.

Basisscholen worden ook nog met krimp geconfronteerd, maar daar is het probleem minder nijpend dat in het middelbaar onderwijs. De verwachting is dat het aantal kinderen hier tot 2023 nog met ruim vier procent zal teruglopen.