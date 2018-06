Ook senaat achter beperkt ‘boerkaverbod’

De Eerste Kamer stemt volgende week naar verwachting in met een gedeeltelijk verbod op gezichtsbedekkende kleding. Tijdens een debat over de wet tekende zich zoals verwacht een meerderheid af voor het voorstel, dat eerder al werd goedgekeurd door de Tweede Kamer.

Boerka’s, nikabs, bivakmutsen en integraalhelmen worden door het wetsvoorstel verboden in het onderwijs, het openbaar vervoer, ziekenhuizen en in overheidsgebouwen. Op straat mag deze gezichtsbedekkende kleding dan nog wel worden gedragen.

Behalve de linkse oppositiepartijen ziet ook regeringspartij D66 weinig in het voorstel, waar ook de Raad van State erg kritisch over was. Voor het verbod zijn VVD, CDA, PVV, ChristenUnie en SGP. Die partijen zijn samen goed voor een meerderheid in de senaat. De stemming is volgende week dinsdag.