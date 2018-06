Videoverbinding met verdachte liquidatie

De rechtbank in Amsterdam spreekt Nabil B., verdacht van betrokkenheid bij de zogeheten Utrechtse vergismoord én kroongetuige in die en een reeks andere zaken, via een videoverbinding. Dinsdag vindt er een zogeheten pro-formazitting plaats in de strafzaak tegen B. en medeverdachte Mohamed R.

De zitting wordt gehouden in de gerechtsbunker in Amsterdam-Osdorp. Het Openbaar Ministerie vordert dat het videobeeld met B. alleen is te zien voor de rechters en niet voor de overige procesdeelnemers. De rechtbank moet nog beslissen over die vordering.

Slachtoffer van de vergismoord was Hakim Changachi (31) . Hij werd op 12 januari 2017 aan de Faustdreef in Utrecht doodgeschoten. Volgens justitie staat vast dat hij bij vergissing is geliquideerd. Twee dagen later trok het moordcommando er opnieuw op uit om het eigenlijke doelwit Khalid H. te elimineren. De politie wist dat toen te verijdelen. B. en R. worden ervan verdacht betrokken te zijn bij de voorbereiding van de liquidatie.