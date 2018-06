‘Kankerpatiënt mist vast aanspreekpunt’

Een kwart van de kankerpatiënten in Nederland heeft in het ziekenhuis geen vast aanspreekpunt, terwijl de meesten van hen daar wel behoefte aan hebben. Bovendien ontvangen drie op de tien patiënten helemaal geen informatie over ondersteuning bij het omgaan met de ziekte, behandeling en de gevolgen daarvan.

Dat concludeert de Nederlandse Federatie van Kankerpatiëntenorganisaties (NFK) op basis van onderzoek onder meer dan 4300 (ex-)kankerpatiënten. Van de kankerpatiënten die wel een vast aanspreekpunt hebben, is dit lang niet altijd een gespecialiseerd verpleegkundige. ,,Het vaste aanspreekpunt zou een gespecialiseerd verpleegkundige moeten zijn, die laagdrempelig en proactief steun, informatie en begeleiding geeft, ook na de behandeling”, aldus NFK.

De belangenorganisatie wil hierover in gesprek met ziekenhuizen, medische beroepsgroepen, zorgverzekeraars en de overheid.