Moeder Sharleyne: gat in geheugen

Hélène J. heeft geen of nauwelijks herinnering aan haar gedrag direct nadat zij haar dochter Sharleyne (8), in juni 2015, onderaan de flat in Hoogeveen had zien liggen. De rechtbank in Assen voelde J. daarover uitvoerig aan de tand, omdat er volgens de rechter sprake is van ,,een merkwaardige gang van zaken”.

Sharleyne heeft een val gemaakt vanaf de tiende verdieping van de flat, waar zij met haar moeder woonde. J. (38) wordt ervan beschuldigd dat zij haar dochter heeft gedood. Zij ontkent.

Medebewoners van de flat hebben onder meer verklaard dat J. over de balustrade heeft gekeken toen het kind op de grond lag. Later zagen zij haar een woning van een buurman binnengaan, acht etages lager. Het zou geruime tijd hebben geduurd voordat H. beneden naar buiten kwam. Zij had toen twee flesjes bier bij zich en liep eerst naar haar auto. ,,Ik vind het zelf ook raar, maar ik heb er geen verklaring voor.”