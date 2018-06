Ga je verbouwen? Met deze tips houd je het betaalbaar

Klussen en verbouwen zijn populair. Niet alleen op televisie, zoals in het televisieprogramma House Rules, maar ook op YouTube en Instagram delen mensen vol trots hun klusresultaten. Een verbouwing heeft een grote invloed op je portemonnee. Met deze tips beperk je de kosten, terwijl je woning in waarde stijgt.

Totaalprijs of uurprijs?

Als je iemand inhuurt om de vloer te leggen of de keuken in te bouwen, maak dan goede afspraken over de betaling. Kies je voor een totaalprijs of een uurprijs? Een totaalprijs is vaak voordeliger. Bovendien weet je waar je aan toe bent voordat je begint met verbouwen. Zet alle afspraken die je maakt met de aannemer op papier, zodat het duidelijk is wat je krijgt voor het totaalbedrag.

Stel een plan op

Zoals alles begint ook een verbouwing met een gedegen voorbereiding. Leg op papier vast wat je wensen zijn en wat er moet gebeuren. Maak een reële keuze in wat je zelf gaat doen en wat je door een aannemer wilt laten doen. Maak een overzicht van welke materialen je nodig hebt, wat je budget is en hoeveel tijd je voor de verbouwing hebt. Een overzichtelijk plan bespaart je zowel tijd als geld.

Zelf doen

Bij een verbouwing kan je uiteraard ook zelf de handen uit de mouwen steken. Ook al heb je twee linkerhanden, dan zijn er nog altijd klussen die je zelf kunt doen. Hierdoor bespaar je geld. Moet er gesloopt worden? Nodig wat vrienden uit en ga samen los op die muur die weg moet. Het is ook goedkoper om zelf de afvoer van je sloopafval te regelen. Wil je nog meer zelf gaan doen? Laat je dan adviseren bij bijvoorbeeld Bouwbestel of Mastertools over welk gereedschap en wat voor materialen je nodig hebt.

Offertes vergelijken

Ga niet met de eerste de beste aannemer of klusser in zee. Vraag verschillende offertes op en vergelijk deze met elkaar. Het is een goed idee om je klusvraag binnen je netwerk uit te zetten of op Marktplaats, Werkspot of in een klussengroep op Facebook te verspreiden. Als je meerdere reacties ontvangt, kan je prima verschillende offertes opvragen.

Duurzaamheid

Als je de keuze maakt om te gaan verbouwen, kan je meteen investeren in mogelijkheden die wat duurder zijn, maar waarmee je uiteindelijk wel geld mee gaat besparen. Je kan je verbouwing wat duurzamer maken door bijvoorbeeld te kiezen voor zonnepanelen, een warmtepompinstallatie of vloerverwarming. Wist je dat je met vloerverwarming als snel tien tot vijftien procent op stookkosten en elektra kunt besparen?