Aantal wethouders groeit

Gemeenten hebben steeds meer wethouders. In de 294 gemeenten die na de verkiezingen een nieuw bestuur hebben gekregen, is het aantal wethouders met 10 procent gestegen ten opzichte van 2010, zo blijkt uit onderzoek van het AD. In totaal zijn 1144 wethouders aangesteld, 98 meer dan in 2010 en 39 meer dan in 2014.

De toename heeft deels te maken met politieke versplintering: er zijn steeds meer partijen nodig om een coalitie te vormen.

De extra wethouders kosten de overheid tientallen miljoenen euro’s. Wethouders verdienen 64.000 tot 137.000 euro per jaar, afhankelijk van de grootte van de gemeente. Daar komen pensioenkosten, onkostenvergoedingen en eventueel wachtgeld bij.