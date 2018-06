Dit moet je weten als je gaat investeren in cryptocurrency

Van alle crypto-investeringen is de bitcoin nog steeds de meest populaire cryptomunt om in te investeren. 43 procent van alle investeringen wordt namelijk in bitcoin gestopt. Ethereum, ripple en litecoin zijn na bitcoin de meest populaire munten. Dit blijkt uit het marktonderzoek ‘Cryptovaluta Monitor’ van het onderzoeksbureau Multiscope, waarvoor ruim 7000 Nederlanders werden ondervraagd. Van de Nederlanders kent maar liefst 96 procent bitcoin. Maar waar moet je op letten als je wilt gaan investeren?

Investeren in een digitale munt is momenteel een populaire bezigheid. De spaarrentes zijn nog steeds laag, waardoor mensen op zoek gaan naar nieuwe manieren om hun geld te investeren. Naast het investeren in bitcoin zetten mensen hun geld in op ethereum (11%), ripple (7%), litecoin (5%) en dogecoin (3%).

Waarde ethereum

Ethereum is sinds 2014 met een behoorlijke inhaalslag bezig. De munt blijft aanzienlijk groeien en de verwachting is dat ethereum dat ook dit jaar zal blijven doen. De prestaties van deze cryptomunt lijken wellicht klein in vergelijking met de populaire bitcoin, maar de waarde van ethereum is in korte tijd behoorlijk gestegen. Naar verwachting kan deze munt aan het einde van dit jaar een waarde hebben van 2.500 dollar hebben, aldus een aantal experts.

Sommige mensen hebben de afgelopen tijd behoorlijke winst gemaakt door te investeren in cryptogeld. Hierover hebben we ook verhalen kunnen lezen in de media. Hierdoor kan je wellicht denken: dat wil ik ook wel. De drempel om te investeren in cryptocurrency is niet hoog, omdat je met elk bedrag online kunt instappen. Een ander voordeel is dat je relatief lage transactiekosten hebt, omdat er geen tussenpersoon is via wie je een transactie moet doen. Dit is bij banken wel altijd het geval.

Tips voor als je gaat investeren

Hoewel je dus veel geld kunt verdienen met het investeren in bitcoins en andere cryptocurrency kleven er ook wel degelijk risico’s aan vast. Zorg er allereerst voor dat, voordat je gaat investeren, je op de hoogte bent van de kansen en risico’s die cryptocurrency met zich meebrengt. Er is geen toezicht als je gaat investeren in cryptogeld, omdat dit niet via een bank wordt verhandeld. De verantwoordelijkheid en het risico liggen dus volledig bij jou.

Een andere tip is dat je alleen geld investeert dat je kunt missen, net zoals bij beleggen. Als je binnenkort een grote uitgave moet doen, waardoor je je (spaar)geld nodig denkt te hebben, is het niet verstandig om te gaan investeren. Ga dus geen geld lenen of een creditcardschuld opbouwen. Je geld kan van het ene moment op het andere moment verdwenen zijn of het kan juist zomaar dubbel zoveel waard zijn. Leg dus alleen de hoeveelheid geld in waarmee je dat risico wilt en kunt lopen.

Zorg er als je begint met investeren voor dat je investeert in meerdere cryptomunten. Als de prijs van één munt plotseling zakt, kan je dit opvangen, omdat je ook nog in andere munten hebt geïnvesteerd waar wellicht een grote stijger tussen zit.

Weg is weg

Het is noodzakelijk dat je een sterk wachtwoord voor je account hebt. Zorg er daarnaast voor dat je regelmatig back-ups maakt van je digitale wallet en gebruik voor je online investeringen een ander e-mailadres dan het adres dat je voor privézaken gebruikt. Net als met gewoon geld wordt ook computergeld gestolen en liggen hackers op de loer. Neem de tijd om zelf goed onderzoek te doen en te kiezen voor een munt waar jij vertrouwen in hebt. Dat betekent dat je niet standaard voor de munt kiest die het hardst stijgt of die je buurman of goede vriend jou adviseert. Tenslotte is het belangrijk dat je cryptocurrencies verhandelt op een betrouwbaar platform.