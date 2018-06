Vader Sharleyne eist een ton smartengeld

De vader van Sharleyne eist een schadevergoeding van 100.000 euro. Het achtjarige meisje overleed in juni 2015 na een val van de tiende verdieping van een flat in Hoogeveen. De advocaat van haar vader licht de schadeclaim vrijdag toe in het strafproces tegen de moeder van Sharleyne.

De moeder, Hélène J., staat momenteel terecht op verdenking van moord dan wel doodslag op haar dochtertje. Zij ontkent de hand te hebben gehad in de dood van het meisje. In eerste instantie seponeerde het Openbaar Ministerie de zaak tegen haar wegens gebrek aan bewijs. De vader, Victor Remouchamps, wist vorig jaar via een klachtprocedure alsnog strafvervolging van de vrouw te bewerkstelligen.

Volgens advocaat Sébas Diekstra heeft de gruwelijke dood van Sharleyne geleid tot een posttraumatische stressstoornis bij haar vader. De claim behelst smartengeld voor geleden ‘shockschade’. Remouchamps en moeder J. waren al uit elkaar toen het kind overleed.