Veel nieuwe natuurgebieden door zandwinning

De winning van zand en grind langs de rivieren in ons land heeft geleid tot veel nieuwe natuurgebieden. Bij 24 specifieke projecten waarbij in de afgelopen twintig jaar de winning werd gecombineerd met natuurontwikkeling, ontstond bij elkaar 3400 hectare aan nieuwe natuurgebieden (ruwweg 6800 voetbalvelden).

Uit onderzoek van Wageningen University & Research en de Vlinderstichting blijkt dat vooral vlinders, planten, vogels en libellen sterk in aantal stegen. Vissen namen echter af.

De projecten leverden ook een verlaging van de waterstand in de rivieren op. Daardoor verbeterde de veiligheid, stellen de onderzoekers verder in een artikel dat op de website Nature Today is verschenen.

Zand, grind en andere delfstoffen worden gewonnen omdat ze nodig zijn als grondstoffen voor de bouw. De zand- en grindwinnende industrie, verenigd in Cascade, heeft verschillende projecten uitgevoerd waarin de winning gecombineerd werd met natuurontwikkeling, waterveiligheid en recreatie. Cascade gaf ook de opdracht voor het onderzoek.