Bestuurder aanrijding Landgraaf gevonden

De politie heeft de witte bus gevonden die bij de dodelijke aanrijding maandagochtend in Landgraaf was betrokken. Ook is een verdachte aangehouden.

Bij het incident met een busje op de Mensheggerweg in Landgraaf zijn maandagochtend drie voetgangers zwaargewond geraakt en is één voetganger overleden. De drie slachtoffers verblijven nog altijd in kritieke toestand in het ziekenhuis. De families van de slachtoffers zijn in kennis gesteld. Op dit moment kan nog geen informatie over de identiteit van de slachtoffers worden bekendgemaakt.