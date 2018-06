Busje aanrijding teruggevonden in Heerlen

Het teruggevonden busje dat betrokken was bij de dodelijke aanrijding bij Pinkpop, blijkt te zijn aangetroffen in een wijk in Heerlen. Dat meldt de politie.

De Opel stond in het stadsdeel Heerlerheide in de Keekstraat. Het voertuig is inmiddels weggesleept. De politie verricht er technisch en tactisch onderzoek in.

Bij de aanrijding in de nacht van zondag op maandag kwam een vrijwilliger van Pinkpop om het leven en raakten drie andere mensen zeer zwaargewond. De bestuurder is opgepakt in Amsterdam.