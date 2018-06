Drentse drugs- en witwasbende opgerold

Twee mannen van 44 en 46 jaar uit Assen zijn dinsdag opgepakt in een langlopend drugsonderzoek naar witwassen, fraude en handel in verdovende middelen. De politie deed op elf locaties in Assen, Roden, Steenwijk, Amstelveen en Amsterdam huiszoeking. Onder meer administratie, computers, auto’s, contant geld, drie vuurwapens en drugs zijn in beslag genomen.

Een speciaal team van Defensie werkte mee aan het politieonderzoek. Het team beschikt onder meer over een grondradar waarmee tot enkele meters in de bodem kan worden gekeken. Andere apparatuur maakt het mogelijk door muren te kijken om bijvoorbeeld verborgen ruimtes te ontdekken.